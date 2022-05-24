ليبيا – التقى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، بحضور أمين عام مجلس الوزراء ورئيس قسم التعاون الدولي بوزراة الاقتصاد والتجارة.

الاجتماع عقد لبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بالبلدين كما ناقش الحضور العديد من الملفات ذات العلاقة وسُبل تنمية وتطوير الاستثمارات القطرية بليبيا وتنظيم الملتقيات على المستوى الإقليمي بالتعاون مع الدولة الليبية.

كما أكد السفير القطري على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين، وضرورة تعزيزها في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يخدم صالح البلدين، مؤكدًا حرصهم على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وقد حضر اللقاء مدير عام صندوق الإنماء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية ومدير معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط وعدد من رجال الأعمال.