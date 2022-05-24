ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إن إجراء الانتخابات على مراحل أمر مطروح للنقاش منذ مدة، وهي فكرة صائبة، وكثير من دول العالم تجريها على مدى أسابيع وأحيانًا شهور.

السويحلي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الليبيون جميعًا مُتلهفون للذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت للتخلص من جميع الأجسام الجاثمة على صدورهم منذ قُرابة 10 سنوات، وإمكانية إجرائها متاحة فى كافة المناطق الراغبة والقادرة والتي تشمل معظم مناطق الغرب الليبي، بدءًا بمصراتة شرقًا مرورًا بكل مدن الشريط الساحلي وطرابلس، وصولًا إلى زوارة غربًا وأيضا أغلب مدن الجبل، وعلى رأسها غريان”.

وتابع: “فهل يجوز حرمان سكان هذه المناطق من حقهم؛ لأن سكان مناطق أخرى ممنوعين من ممارسة حقهم المشروع بالقوة القاهرة (المتمثلة فى سلطة حفتر وعقيلة)”.

وأشار إلى أن أكثر من 2.4 مليون مواطن استلموا بطاقات الاقتراع و5000 تقريبًا سجلوا كمترشحين، ولم يتبقَّ إلا تحديد موعد لعملية التصويت وبعض الإجراءات المتعلقة بها.

وأردف: “ربما يكون هذا هو الحل الوحيد المُتاح في ظل استمرار عقيلة و زمرته في عبثه، وتماهي بعض أعضاء مجلس الدولة معه. هذا الحل سيُغيّر المشهد بالكامل، وسيُشجع بقوة سكان باقي المدن والمناطق الراغبة، ولكنها غير قادرة على الضغط على عقيلة وحفتر وغيرهم وإجبارهم على الرضوخ لإجراء الانتخابات والالتحاق بمن سبقهم”.

واعتبر أن كارثة استمرار عقيلة صالح وفرضه للتشريعات التي وصلت إلى السيطرة على القضاء؛ بلغت مداها، ولا بُدّ من إنهائها بأي وسيلة، بحسب تعبيره.