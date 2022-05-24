ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه أصبح لزامًا على الجميع الترحيب بأي تقارب بين الأطراف الليبية المتنازعة مهما كانت درجة الخصومة أو حتى العداوة.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “علينا أن نشجع ونبارك ونبتعد عن تخوين من يسعى لتقريب وجهات النظر بين شركاء سفينة الوطن. أصبح من الواجب تقديم التنازلات المرة بكل شجاعة وبدون التفات للمعرقلين، من أجل لملمة شتات الوطن وقطع الطريق امام الطامعين والشامتين في الخارج والمرتزقين من الفوضى في الداخل”.

ونوّه إلى أنه على الجميع احتواء الحوار مع الجميع والتقارب من الجميع والاستماع لكل صاحب رأي دون قمع وإكراه إذا كان الهدف أن تعود سفينة الوطن تمخر على باب بحر الحياة بكل عزة وكبرياء، بحسب تعبيره.