إنجلترا – فتحت صور جديدة نشرتها قناة ITV البريطانية لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الباب على مصراعيه لإعادة فضيحة “بارتي غيت” إلى الواجهة من جديد.

قالت القناة إن الصور المنشورة تظهر رئيس الوزراء بينما يرفع كأسا في حفل وداع لرئيس الخدمة الصحفية لرئيس الحكومة، لي كين، في خضم عملية الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا في نوفمبر 2020. وخرجت الصحف البريطانية صباح اليوم لتقول إن “رئيس الوزراء كذب، وفي انتظاره أوقات عصيبة”.

من ذلك تساءلت “الغارديان” عمّا إذا كان من الممكن القول إنه لم يكن هناك حفل بالفعل؟ وتابعت: “زجاجة جن فارغة تقريبا، وخمس زجاجات نبيذ مفتوحة، ووجبات خفيفة، ومطهر ومناديل ضد البكتيريا.

وكتبت “ميرور”: “لقد بنى جونسون حياته المهنية على الأكاذيب، ويجب طرده لعدم قوله الحقيقة. لقد كذب قائلا إنه لم تكن هناك حفلات في دوانينغ ستريت في ذلك اليوم. بل كان هناك حفل، ولم يتم اتباع القواعد فيما يبدو”.

بينما علق “التليغراف”: “يريد جونسون أن ينسى (بارتي غيت) ويركز على مشكلة ارتفاع الأسعار. لكنه الآن قد يواجه مرة أخرى قضية ما إذا كان قام بتضليل البرلمان، بالإضافة إلى الضغوط من قبل زملائه في الحزب”.

المصدر: نوفوستي