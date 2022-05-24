ليبيا – توقع وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير عدم حدوث أي تغير مهم قبل حلول موعد انتهاء خريطة الطريق أو بعد تجاوزه.

الصفير قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “حين نتطرق للحديث عن أزمة السلطة، لا بد أن نوجد البديل المقنع للداخل أولًا ثم الخارج، وهذا البديل غير موجود حتى اللحظة”.

واعتبر أن الانتخابات مستبعدة بسبب الانقسام السياسي، وأن اجتماعات القاهرة لم تقترب من النقاط الملغمة التي تتفجر عندها التوافقات.

ولفت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج استمر خمس سنوات بالحكم، رغم أنه لم يحظَ بتنسيق كبير مع التشكيلات المسلحة بالعاصمة على غرار ما يحظى به الدبيبة حاليًا، ما يتوقع معه بقاء الرجل لأمد طويل.