الصين تهنئ رئيس وزراء أستراليا الجديد بعد أشهر من الفتور بين البلدين

الصين تهنئ رئيس وزراء أستراليا الجديد بعد أشهر من الفتور بين البلدين

الصين – أعلنت الصين أن رئيس وزرائها لي كيتشيانغ بعث برقية تهنئة إلى نظيره الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، في أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين بعد فتور في علاقاتهما استمر أشهرا.

ونقلت وكالة “شينخوا” مساء الاثنين عن لي قوله إن “الجانب الصيني مستعد للعمل مع الجانب الأسترالي للنظر إلى الوراء والتطلع إلى المستقبل.. لتعزيز النمو السليم والثابت لشراكتهما الاستراتيجية الشاملة”.

والعلاقات بين بكين وكانبيرا في أدنى مستوياتها منذ 2020 إثر انتشار جائحة كوفيد-19 والطلب الذي رفعته أستراليا لإجراء تحقيق مستقل في أصل الفيروس.

وتفاقم التوتر بين البلدين بعد ذلك مع قرار أستراليا إقصاء شركة “هواوي” الصينية العملاقة من المنافسة لبناء شبكة اتصالات الجيل الخامس “5 جي”.

والصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، وقد ردت على الخطوة الأسترالية بفرض رسوم جمركية عقابية على أكثر من عشرة منتجات أسترالية، بما في ذلك الفحم والنبيذ والشعير.

وأعرب ألبانيزي الذي تولى ألبانيزي منصبه الاثنين، عن اعتقاده بأن العلاقة مع الصين ستبقى “صعبة”، وذلك قبيل ساعات من توجهه إلى طوكيو للمشاركة في قمة التحالف الرباعي “كواد” (الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا)، وهي مجموعة غير رسمية ترمي لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

المصدر: أ ف ب