ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن وجود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز في ليبيا لن يحل الأزمة الليبية.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن وليامز تتواجد في ليبيا عبر مجلس الأمن من أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية، وتحقيق مصالح واشنطن التي تختلف عن مصالح الشعب الليبي.

وتابع بقوله: إن الأزمة الليبية لن تجد حلها على أيدي بعثة الدعم أو المستشارة الأممية في ليبيا، وأنها انتقلت من حل الأزمة لإدارة الأزمة، خاصة في ظل عملها بدون رئيس ومحاولة الهيمنة الواضحة من المستشارة الأممية وليامز، وهي ليست رئيسة للبعثة.

ورأى أن محاولة هيمنة ستيفاني ترتبط بعلاقتها بخارطة الطريق التي انبثقت عن تفاهمات تونس وجنيف في وقت سابق وتشكيل لجنة الـ (75)، رغم عدم تنفيذ الخطة التي كانت تهدف لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن الشعب الليبي ليس عاجزًا عن إيجاد الحلول، لكن التدخلات الخارجية عبر السفارات هي من حالت دون الحل.

العباني شدد على أن واشنطن تعمل على استنزاف النفط الليبي في ظل الأزمة الأوكرانية، إذ تعمل على توجيه النفط إلى أوروبا تعويضًا عن برنامج دعم أوكرانيا، وأنها تستغل بعض الليبيين الذين يسعون للجلوس على الكراسي للاستفادة منهم.