العفو الدولية: ارتفاع مقلق في عمليات الإعدام المطبقة حول العالم عام 2021

العفو الدولية: ارتفاع مقلق في عمليات الإعدام المطبقة حول العالم عام 2021

لندن – حذرت منظمة العفو الدولية، من “ارتفاع مثير للقلق” في عمليات الإعدام المطبقة حول العالم عام 2021، مشيرة إلى أن إيران سجلت أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.

وقالت المنظمة في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام “إن عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19”.

وأفادت، بأنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي، بزيادة نسبتها 20 في المئة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

وأَضافت: “سجل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران التي أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ246 في 2020”.

كما ارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020 بينما حكم على حوالى 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية قي بورما، بحسب المنظمة.

ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدا حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، بينما سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وباكستان.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، مشيرة إلى أن “هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد”.

ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجل منذ العام 2010.

المصدر: أ ف ب