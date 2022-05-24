ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمتابعة صرف منحة الزوجة والأولاد برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني اجتماعها الإثنين بفندق المهاري في طرابلس، لبحث استكمال بقية خطوات صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 واقتراح البدائل للحسابات المصرفية.

الكيلاني وفي مستهل الاجتماع شكرت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على اهتمامه بجميع فئات المجتمع وإطلاقه لمبادرة عودة الحياة في كل المجالات، ومنها دعمه المتواصل لمشروع المنحة المتوقفة منذ سنوات، حيث ساهمت المنحة بعد صرفها في تخفيف معاناة الأسر الليبية خصوصًا في ظل هذه الظروف الصعبة.

وثمنت عمل مشروع المنحة وتعاون الجهات ذات العلاقة وهي مصلحة الأحوال المدنية الهيئة العامة للمعلومات ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي حتى تم صرف معظم المبالغ المخصصة لمستحقيها.

وخصص الاجتماع لاستكمال بقية خطوات صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 واقتراح البدائل للحسابات المصرفية ومناقشة صرف المنحة لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، وتم تكليف مدير المشروع بالتواصل مع مصلحة الجوزات والجنسية لمعالجة شرط الإقامة وتوفير البيانات اللازمة.

وناقش المجتمعون معالجة وضع العائلات المستحقة التي لم تحصل على المنحة لعدم توفر البيانات المصرفية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمنحة الزوجة والاولاد.

هذا وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: “رئيس الهيئة العامة للمعلومات، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، والمشرف العام على المنحة، والمدير العام لمشروع المنحة، وخبير تقنية المعلومات بالوزارة، وأحمد اجليل الخبير المالي بالوزارة مقرر اللجنة”.

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