ليبيا – قام رئيس مجلس الدولة الاستشاري الاخواني خالد المشري أمس الإثنين بزيارة حزب العدالة والبناء بالعاصمة طرابلس، التقى خلالها برئيس الحزب عضو جماعة الاخوان عماد البناني، وذلك عقب الاعتداء على مقر الحزب وأعضائه من قبل مجهولين.

المشري أكد أن هذه الأعمال التي تستهدف الأحزاب السياسية هو اعتداء على الديمقراطية، وانتهاك للحرية، وتهديد لبناء الدولة المدنية الحديثة ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير.

وحمّل في ذات السياق الجهات التنفيذية ذات الاختصاص المسؤولية الكاملة لحماية الجهات العامة والخاصة من أي اعتداءات على مقراتها.

كما تطرق إلى ضرورة إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية صحيحة؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة تكون فيها مشاركة واسعة من قبل الأحزاب السياسية.