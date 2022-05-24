الملكة اليزابيث تزور 10 حدائق للزهور على متن عربة غولف (صور)

إنجلترا – زارت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية معرض الزهور والمناظر الطبيعية في منطقة لندن بورو بتشيلسي، مستخدمة عربة غولف لأول مرة منذ عقد لمشاهدة المعرض.

وقال قصر باكنغهام “تم بذل جهود إضافية من أجل راحة الملكة”، التي زارت 10 حدائق خلال زيارتها.

وظهرت الملكة في الصور المتداولة وهي ترتدي اللون زهري والابتسامة تعلو وجهها، وتجلس في المقعد الخلفي لسيارة كهربائية مع كيث ويد، رئيس الجمعية البستانية الملكية، المنظم الرئيسي لمهرجان الزهور.

يذكر أن المهرجان يقام سنويا منذ عام 1913 في المستشفى الملكي في تشيلسي، وتدعو الجمعية سنويا الشركات الكبيرة العاملة في مجال بيع الشتلات والمربين ومصممي المناظر الطبيعية الذين يقدمون أنواعا جديدة من النباتات، للمشاركة في المهرجان.

وسبق أن زارت الملكة اليزابيث المعرض أكثر من 50 مرة. سيضم مهرجان هذا العام، الذي يفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء، 37 حديقة و80 معرضا.

المصدر: “ديلي ميل”