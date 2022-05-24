السعودية – كشفت صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الثلاثاء، عن حجم تجارة السعودية مع الدول العربية خلال العام الماضي 2021، ونسبتها بالنسبة لتجارة المملكة مع العالم، فيما بينت ان السعودية قامت بتجارة قيمتها 3.9 مليار ريال مع العراق.

وفي تقرير استند إلى بيانات رسمية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت “الاقتصادية” أن “تجارة السعودية مع الدول العربية سجلت خلال العام الماضي طفرة كبيرة، لتقفز 45.7%، مسجلة 271.9 مليار ريال (72.5 مليار دولار) مقابل 186.7 مليار ريال في 2020، بزيادة قيمتها 85.2 مليار ريال”.

وأشار التقرير إلى أن “الدول العربية تشكل 16.9% من تجارة السعودية مع العالم في 2021، البالغ قيمتها 1.61 تريليون ريال”، موضحا أن “القفزة في تجارة السعودية مع الدول العربية خلال 2021 جاءت عقب عامين من التراجع بـ17% في 2020، و0.4% في 2019، بينما كانت قد ارتفعت 9.8% في 2018”.

وكشفت “الاقتصادية” في تقريرها أن “الصادرات شكلت 66% من تجارة السعودية مع العرب خلال 2021، بقيمة 179.9 مليار ريال، فيما الواردات 34% بقيمة 92 مليار ريال”.

وأضاف التقرير: “تصدرت الإمارات ومصر والبحرين أكبر الشركاء التجاريين العرب في 2021، بحصص 38% (103.3 مليار ريال تبادل تجاري)، و20% (54.5 مليار ريال)، و13.3% (36 مليار ريال) على التوالي، فيما مثلت الصادرات 55% من تجارة السعودية مع الإمارات في 2021، و71% من التجارة مع مصر، و73% مع البحرين، ورابعا الأردن بتجارة قيمتها 16.7 مليار ريال (70% منها صادرات)، وبحصة 6.1% من إجمالي التجارة مع الدول العربية”.

وأكمل تقرير “الاقتصادية”: “في الترتيب الخامس جاءت سلطنة عمان، بتجارة بلغت 11.1 مليار ريال (40% منها صادرات)، بحصة 4.1% من إجمالي التجارة مع العرب في 2021، وفي المركز السادس الكويت، بتجارة قيمتها 9.5 مليار ريال (78% منها صادرات)، بحصة 3.5% من إجمالي التجارة مع الدول العربية، وسابعا اليمن، بتجارة بلغت 8.6 مليار ريال (90% منها صادرات)، بحصة 3.2% من إجمالي التجارة مع العرب”.

وأوضح التقرير أن “جيبوتي جاءت ثامنا، بتجارة قيمتها 6.8 مليار ريال (99% منها صادرات)، بحصة 2.5% من إجمالي التجارة مع الدول العربية، وأن السودان جاء تاسعا بتجارة بلغت 5.7 مليار ريال (77% منها صادرات)، بحصة 2.1% من إجمالي التجارة مع العرب، فيما جاء المغرب بالمركز العاشر المغرب بتجارة قيمتها خمسة مليارات ريال (87% منها صادرات)، بحصة 1.9 في المائة من إجمالي التجارة مع الدول العربية”.

وتابعت الصحيفة في تقريرها موضحة: “وخلف الدول العشر يأتي على الترتيب، العراق بتجارة 3.9 مليار ريال، والجزائر 2.8 مليار ريال، وقطر 2.5 مليار ريال، وسوريا 1.5 مليار ريال، وتونس 1.2 مليار ريال، ولبنان 1.15 مليار ريال، وليبيا 646 مليون ريال، والصومال 345 مليون ريال، وفلسطين 279 مليون ريال، وموريتانيا 142 مليون ريال، وأخيرا جزر القمر بمليوني ريال”.