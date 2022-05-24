طوكيو – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة قادة الحوار الأمني ​​الرباعي (اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا) إن بلاده ستتعاون مع الشركاء للرد على أزمة الغذاء العالمية.

وزعم بايدن، في القمة المنعقدة في طوكيو اليوم: “تتفاقم أزمة الغذاء العالمية بسبب قيام روسيا بمنع تصدير أوكرانيا لملايين الأطنان من الحبوب. ومع استمرار روسيا في الحرب، ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها للمساعدة في توفير رد فعل عالمي عليها، لأنها ستؤثر على جميع أنحاء العالم”.

في وقت سابق، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الجانب الأمريكي، يتعمد قلب الحقائق رأسا على عقب، عندما يزعم بأن سبب الأزمة الغذائية يكمن في تصرفات روسيا في البحر الأسود وبحر آزوف. وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن سلطات كييف بالذات قامت بتلغيم مياه الموانئ ، وتمنع السفن من نقل المؤن وغيرها من البضائع إلى الدول الأخرى”، ويتم تجاهل محاولات روسيا لتنسيق فتح ممرات إنسانية في البحر.

المصدر: تاس