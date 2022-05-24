بدء لقاء وزير الخارجية التركي مع نظيره الفلسطيني في رام الله

بدء لقاء وزير الخارجية التركي مع نظيره الفلسطيني في رام الله

فلسطين – بدأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اجتماعا مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وكان تشاووش أوغلو قد وصل رام الله، الثلاثاء، في زيارة مدتها يوم واحد.

ويُعقد اللقاء بين الوزيرين، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، بحسب مراسل وكالة الأناضول.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء، بحسب ما أعلنته “الخارجية” الفلسطينية.

ويترأس وزير الخارجية التركي اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة، والتي تضم مسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية.

وعلى جدول الوزير التركي، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية “المقاطعة”.

​​​​​​​وفي حوار سابق مع وكالة الأناضول، وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، العلاقات الفلسطينية التركية بـ”المتينة”.

وقال: “نفتخر بعلاقتنا مع تركيا، وهناك علاقة تربط بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والتركي رجب طيب أردوغان، وتنتقل على كل المستويات، حيث تربطني علاقة قوية مع نظيري مولود تشاووش أوغلو”.

ورحّب المالكي بزيارة نظيره التركي، وقال إن هذه الزيارة تأتي “لعقد الجولة الثانية للجنة الوزارية الفلسطينية التركية، وللعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين”.

الأناضول