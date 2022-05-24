ليبيا – أكد رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب أشرف بلها أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها، وأن هناك عضوين اثنين تقدما بطلب الانسحاب من اللجنة من أصل 19 عضوًا.

بلها وفي تصريح نشرته منصة “حكومتنا” أوضح أن اللجنة تعمل بشكل مستقل تمامًا عن الحكومة تصريف الأعمال وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى، مضيفًا أن وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء.

وأشاد بكل أعضاء اللجنة، موضحًا أن بينهم تباينًا في وجهات النظر، ويظل ذلك أمرًا طبيعيا باعتبار أن اللجنة تمثل أطيافًا مختلفة، وأن إدارة الاختلافات في وجهات النظر ليس بالأمر الهين.

كما أشار إلى أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل اعتيادي وستعقد اجتماعها العادي السادس غدا الثلاثاء،لافتًا إلى أن اجراء الانتخابات في أسرع وقت هو الهدف الأسمى لعمل اللجنة رغم الظروف السياسية والأمنية الخطيرة.

واعتبر أن المرحلة التي تعمل فيها اللجنة أصعب مرحلة منذ ثورة فبراير.

بلها ختم تصريحه :”بأن الحكومة أظهرت حسن نواياها تجاه إجراء الانتخابات، عندما قدمت إطارا قانونيا لتشكيل اللجنة دون التدخل في سير عملها”.