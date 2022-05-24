الولايات المتحدة – انتقد نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إدارة بايدن، لافتا إلى أن سعر البنزين في الولايات المتحدة تحت إدارته قد يصل إلى 8 دولارات للغالون الواحد.

ونشر ترامب الابن على إنستغرام صورة للوحة في محطة وقود، حيث سعر غالون (3.785 لترا) من البنزين العادي 7.39 دولارات، وغالون وقود الديزل 7.99 دولارات. ولم يحدد ترامب الابن متى أو في أي ولاية تم التقاط الصورة. وكتب “هيا بايدن! على الأقل لم يصل سعر الغالون إلى 8 دولارات”.

وسجلت أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة يوم الاثنين، أرقاما قياسية جديد، حيث وصلت إلى متوسط ​​4.596 دولار للغالون. وأعلى الأسعار المسجلة في ولاية كاليفورنيا – 6069 دولارا.

وحاول بايدن مرارا وتكرارا ربط ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بإجراءات روسيا في أوكرانيا. ويقول مراقبون إن السبب الجذري للتضخم وارتفاع أسعار المنتجات النفطية يكمن في السياسة الاقتصادية الخاطئة للإدارة الأمريكية الحالية.

المصدر: تاس