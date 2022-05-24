ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره موقع أخبار “بي أم جي” البريطاني لقضية تلف لقاحات كورونا المقدمة من شركات بصفة تبرعات لعدد من الدول من بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الشركات المنتجة للقاحات مثل “أسترازينكيا” و”مودرينا” طالبت الدول التي منحتها لقاحاتها بتعويضها عن أي تلف لهذه اللقاحات بسبب تأثيرات الظروف الناتجة عن أحداث سلبية نادرة مرتبطة بالتطعيم.

وأشار التقرير إلى اتفاقية تبرع ثلاثية بين إيطاليا وليبيا و”أسترازينيكا” تنص على وفي هذه الحالة الدولة الليبية في جميع الظروف أن البلدان المتلقية تعوض الدول الأعضاء عن جميع المطالبات والخسائر التي يمكن أن تحدث بعد استخدام اللقاحات ما إذا كانت المطالبة أو الإصابة لعدة أسباب.

وأضاف التقرير إن هذا الأسباب تتمثل في الظروف المتعلقة البعمليات الخاصة باللقاح من قبيل التوزيع والإدارة والاستخدام والاختبار السريري أو التحقيق أو التصنيع أو الصياغة أو التعبئة أو التبرع أو الاستغناء أو الوصف أو الترخيص للمنتج.

ترجمة المرصد – خاص