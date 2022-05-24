دبي – أغلقت معظم بورصات الخليج على خسائر حادة، امس رغم ارتفاع أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، لكن بورصة قطر خالفت الاتجاه منفردة بالمكاسب.

وبحلول الساعة 12:36 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياس تسليم أغسطس/آب، عند 110.88 دولارات للبرميل، بارتفاع 89 سنتا أو بنسبة 0.81 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز، بمقدار 87 سنتا أو بنسبة 0.79 بالمئة، إلى 111.15 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 12235.91 نقطة، بعدما نزل سهما “الراجحي” و”سابك”، أول وثاني أكبر سهمين وزنا في المؤشر، بنسبة 2.26 بالمئة و3.36 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، هوى مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.52 بالمئة إلى 3307.5 نقطة، بعد خسارة معظم الأسهم، وهبط السهمان القياديان بنك الإمارات دبي الوطني و”إعمار” العقارية بنسبة 4.91 بالمئة و3.39 بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.3 بالمئة إلى 9682.5 نقطة، بعدما نزلت أسهم قيادية بينها بنك أبوظبي الأول و”طاقة”، منخفضين بنحو 4 بالمئة لكل منهما.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.44 بالمئة إلى 12925.3 نقطة، وقاد المكاسب سهما “بروة” العقارية وبنك قطر الإسلامي، مرتفعين بنسبة 3.63 بالمئة و3.52 بالمئة على الترتيب.

ونزل المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 1.54 بالمئة إلى 8531 نقطة، وقاد الخسائر سهم “أسس القابضة” منخفضا بنحو 9 بالمئة، وانخفض سهم بنك الكويت الوطني بحوالي 2 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.17 بالمئة إلى 4133.3 نقطة، وقاد الخسائر سهم “الصفاء للأغذية” منخفضا بنسبة 8.57 بالمئة، ونزل سهم “الأسماك العمانية” بنسبة 2.54 بالمئة.

وتراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.63 بالمئة إلى 1893.8 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة “جي أف اتش” المالية والبنك الأهلي المتحد، منخفضين بنسبة 3.17 بالمئة و1.79 بالمئة على الترتيب.

الأناضول