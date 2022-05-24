بروكسل – أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إن أوروبا ستدعم دائما حق إسرائيل في الوجود، معتبرة أنه من غير المعقول، أن يظل حق إسرائيل في الوجود موضع شك.

وفي كلمة لها أمام الهيئة العامة للكنيست، شددت ميتسولا على التزام البرلمان الأوروبي بتعزيز العلاقات مع دولة إسرائيل، مؤكدة أن العلاقات بين إسرائيل والشعوب الأوروبية عميقة”.

وتعقيبا على التهديدات التي تواجه إسرائيل، قالت: “من غير المعقول، في نظر الكثيرين خارج إسرائيل، أن يظل حق إسرائيل في الوجود موضع شك. أريد أن أكون واضحة: أوروبا ستدعم دائما حق إسرائيل في الوجود”.

وتوقفت ميتسولا عند موقف أوروبا من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحة أنه يجب منع استخدام روسيا للأسلحة النووية.

كما تطرقت إلى عملية السلام، مشيرة إلى موقف البرلمان الأوروبي المؤيد لحل الدولتين، وأن عملية بناء السلام ممكنة، وقالت: “أولئك الذين ينشرون العنف ليس لديهم أجوبة. ليس هنالك أبدا ما يبرر الإرهاب، والعنف لم يكن هو الحل أبدا، ولا يوجد عذر للإرهاب”.

يذكر أن هذه أول زيارة رسمية لميتسولا خارج دول الاتحاد الأوروبي منذ انتخابها لهذا المنصب في يناير الماضي، لتصبح أصغر امرأة تنتخب لهذا المنصب الرفيع.

المصدر: i24 news