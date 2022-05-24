ألمانيا – أعلن نادي بايرن ميونخ، تعاقده مع الظهير الأيمن المغربي الدولي نصير مزراوي لمدة أربعة مواسم حتى عام 2026 في صفقة انتقال حرة، بعد أن لعب الموسم الماضي في صفوف أياكس أمستردام.

ولم يكشف الفريق البافاري عن راتب مزراوي السنوي، لكن صحيفة “بيلد” الواسعة الاطلاع قدرته بنحو 8 ملايين يورو.

وقال مزراوي لدى توقيعه العقد “اخترت بايرن ميونخ لأنني أستطيع إحراز الألقاب الكبيرة في صفوفه. كان لدي شعور جيد منذ المفاوضات الأولى مع هذا النادي”.

وكانت أندية عدة أبدت رغبتها في الحصول على خدمات مزراوي (24 عاما و12 مباراة دولية) المولود في هولندا والذي يستطيع أن يلعب على الرواق الأيمن أو حتى في مركز قلب الدفاع.

وخاض مزراوي 34 مباراة في صفوف أياكس في الموسم المنقضي، سجل خلالها 5 أهداف وساهم في 4 تمريرات حاسمة، في طريق فريقه إلى إحراز لقب بطل الدوري الهولندي.

يذكر أن بايرن ميونخ مرشح للتعاقد مع لاعب آخر من صفوف أياكس هو راين غرافنبرخ (19 عاما).

المصدر: أ ف ب