السعودية – تمكن المصور السعودي، سعد آل مداوي، من تصوير حيوان غرير العسل الذي يعتبر من أشجع وأشرس الحيوانات أثناء تواجده في منطقة جازان، جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال المصور السعودي، سعد آل مداوي، الذي صور الحيوان: “يُعتبر أحد أشجع الحيوانات التي طورت نفسها للحفاظ على تواجدها داخل البيئات الصعبة”.

ولم تكن هناك أي مخاطر على حياة آل مداوي لأن الحيوان لم يلحظ وجوده، كما أنه لا يهاجم البشر ما لم تتم مهاجمته للدفاع عن نفسه.

ويستوطن “غرير العسل” في قارة أفريقيا، وكذلك في غرب آسيا، والمغرب، والسعودية، وأجزاء من سلطنة عُمان.

ويتواجد غرير العسل في منطقة جازان بكثرة، وحرص آل مداوي على رصده لأنه قليل الظهور.

ولا يخشى غرير العسل من أي حيوان مفترس آخر، حتى الأسود، حيث يحرص دوما على مهاجمة الحيوانات الأكثر شراسة منه.

ويعتمد هذا الحيوان على أسلوب الخنق للقضاء على ضحيته، كما يمتلك غدة خاصة تقذف سائلًا قوي الرائحة، ويستخدمه لتحديد منطقته وردع الحيوانات المفترسة عنه.

المصدر: سي ان ان