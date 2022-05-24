ولعب سواريز بجانب ميسي لمدة 6 سنوات في برشلونة، خلال الفترة بين 2014 و2020، قبل أن يرحل إلى أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز، في تصريح لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “إمكانية الانتقال ل‍إنتر ميامي واللعب بجانب ميسي في السنوات المقبلة؟ أتمنى، لا أحد يعرف ما سيحدث، ولدينا تواصل جيد معا”.

وأضاف: “تجديد عقد ميسي مع برشلونة كان قد تم بنسبة 100% في أغسطس/اب الماضي، وكان رحيله بمثابة صدمة”.

وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن إمكانية رحيل ميسي عن بي إس جي في صيف 2023، وانتقاله للدوري الأمريكي، وبالتحديد إنتر ميامي، حيث سيشتري 35% من أسهم النادي.