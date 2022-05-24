ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن أي اجتماعات أو لقاءات تعقد بمعرفة فرنسا أو على أرضها لن تكون بعيدًا عن الأطماع الاستعمارية الفرنسية في التراب الليبي، خاصة الجنوب.

صهد القيادي بحزب الجبهة الوطنية بقيادة محمد المقريف قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن فرنسا لديها رغبة للسيطرة على الجنوب اقتصاديًا من خلال تواجد عسكري، أو من خلال شركاتها خاصة شركة “توتال” وشركات التعدين.

وبيّن أن مخططات فرنسا لسلخ جزء من الجنوب، وتكوين ما يسمى أرض التبو الكبرى، بات معروفًا بالرغم من التكتم الكامل عن تلك الخطط، وبخصوص تواجد وفد جنوبي هناك، فبعض الأسماء الواردة نفت زيارتها، ولا يعرف ما صحة نفيها، لكن تظل الأطماع الاستعمارية قائمة.