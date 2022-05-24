صورة زياش في الطائرة تؤكد نهاية مشواره مع منتخب المغرب مبكرا

المغرب – يبدو أن مسيرة حكيم زياش قد وصلت إلى نهايتها مع المنتخب المغربي، حيث أصبحت مشاركة صانع ألعاب نادي تشيلسي مع “أسود الأطلس” في مونديال “قطر 2022” مستبعدة جدا.

وأعلن زياش (29 عاما) قبل عدة أشهر اعتزاله اللعب دوليا في ظل استبعاده عن قائمة المنتخب المغربي وغيابه عن نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام الحالي في الكاميرون، على خلفية مشاكله وصراعه مع المدير الفني لـ”أسود الأطلس”، البوسني وحيد خليلوزيتش.

ولكن بعض التقارير روجت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن زياش قد يعود إلى لمنتخب المغربي لتدعيم صفوفه في نهائيات مونديال قطر، بعد أن أبدى خليلوزيتش مرونة غير متوقعة في مصالحة نجم تشيلسي وإعادته للمنتخب.

ولكن مساعي الاتحاد المغربي في الصلح بين زياش وخليلوزيتش باءت بالفشل، عكس ما حدث مع نوصير مزراوي، المنتقل حديثا لبايرن ميونخ، والذي استقبل خليلوزيتش وتصالح معه مؤخرا.

وأكد زياش من خلال صورة من داخل طائرة نشرها على حسابه في موقع “إنستغرام”، أنه لم يعد يفكر في المنتخب المغربي، حيث سافر رفقة مواطنه وزميله السابق في نادي أياكس أمستردام، زكريا البيض، إلى الولايات المتحدة لقضاء إجارة نهاية الموسم، في وقت يستعد فيه منتخب المغرب لخوض معسكر مغلق في مدينة الرباط، تحضيرا لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وديا مطلع الشهر المقبل، على ملعب سينسياتي.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، أوقعت منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا، كرواتيا، وكندا.

المصدر: RT