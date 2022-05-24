ليبيا – أكدت الأمم المتحدة مجددًا أمس الإثنين ضرورة استئناف المسار الانتخابي في ليبيا الذي توقّف في ديسمبر الماضي.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفي تقرير رفعه مؤخرًا إلى مجلس الأمن الدولي نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “المسار الانتخابي أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى”.

وشدد غوتيريش، على أن الليبيين يتعيّن عليهم الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، بناء على إطار دستوري وقانوني متفق عليه.

واعتبر أن الهدنة التي أقرت في أكتوبر 2020 صامدة، داعيًا كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب غوتيريش الليبيين بـ”تجنب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد”.