 لحظة بلحظة.. تطورات العملية العسكرية الروسية في نهاية شهرها الثالث – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ90، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات برية لاستكمال تحرير لوغانسك ودونيتسك.

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المصدر : RT