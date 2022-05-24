أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ90، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات برية لاستكمال تحرير لوغانسك ودونيتسك.
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المصدر : RT