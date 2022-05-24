نور سلطان – أعلنت كازاخستان، الثلاثاء، انعقاد الجولة 18 من محادثات أستانة للسلام في سوريا، بالعاصمة نور سلطان منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وقال متحدث وزارة الخارجية الكازاخستانية آيبيك سمادياروف، إن بلاده ستستضيف الجولة 18 من محادثات أستانة حول سوريا، المنعقدة بضمانة تركيا وروسيا وإيران، في يونيو المقبل.

وأوضح سمادياروف، في بيان، أن المحادثات ستجري في العاصمة نور سلطان (أستانة سابقا)، بين يومي 14 و16 يونيو.

وانعقدت الجولة 17 من المباحثات يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.

الأناضول