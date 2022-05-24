الولايات المتحدة – بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز امس الاثنين في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، التعاون في المجال الدفاعي.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد استقبل عند وصوله إلى المقر، من قبل قائد القيادة الفريق الأول مايكل إي كوريلا، وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين في القيادة الوسطى الأمريكية.

وأفيد بأن نائب وزير الدفاع السعودي بحث خلال هذا اللقاء مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، التعاون في المجال الدفاعي والعسكري، كما استعرض الجانبان “العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في ظل ما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقة متينة”.

وجرى خلال هذا الاجتماع “بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى التشديد على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي”.

وحضر اللقاء كبار القادة العسكريين من الجانبين.

المصدر: سبق