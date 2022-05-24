ليبيا – نقل تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن منظمات حقوقية دولية دعوتها للاتحاد الأوروبي ودوله لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز نظام العدالة دوليًا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد مطالبة منظمة العفو الدولية ومركز العدالة والمساءلة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى بتوسيع نطاق المصادقة على نظام روما الأساسي والمعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف التقرير إن على الاتحاد الأوروبي ودوله العمل على توسيع نطاق المحكمة من خلال إشراك دول أخرى من بينها ليبيا للتصديق على المعاهدة والانضمام إلى لعضوية المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع الحماية القانونية لضحايا الجرائم على مستوى العالم.

ترجمة المرصد – خاص