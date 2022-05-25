أسطورة ليفربول كاراغر يحذر محمد صلاح من الذهاب إلى ريال مدريد أو برشلونة

أسطورة ليفربول كاراغر يحذر محمد صلاح من الذهاب إلى ريال مدريد أو برشلونة

إنجلترا – حذر أسطورة فريق ليفربول السابق، جيمي كاراجر، نجمه الحالي المصري، محمد صلاح، من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل، منذ أشهر طويلة، دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

وارتبط اسم صلاح على مدار الفترات الماضية، بالانتقال لريال مدريد أو برشلونة خاصة أن اللاعب عبر في وقت سابق عن تفكيره في اللعب لريال مدريد.

وقال كاراغر في تصريحات نشرتها صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية إنه يؤمن بحقيقة أن صلاح يجب أن يجدد عقده مع ليفربول.

وأضاف: “سأعتبره خطأ كبيرا لو رحل، وأقول لصلاح، أنت تناسب الدوري الإنجليزي، وأسلوب لعب يورغن كلوب”.

وواصل: “كلما طالت المدة التي تزيد من إمكانية رحيل صلاح مجانيا، فهذا سيعني تغير رأي الجمهور، من شعار “امنحوا له ما يريد” لشيء آخر”.

وأكد كاراغر أن صلاح لم يكن في نهاية الموسم في أفضل حالاته ولم يكن يساعد الفريق، في ظل تألق الكولومبي لويس دياز، والسنغالي ساديو ماني.

وتابع: “في اعتقادي أن ليفربول وكلوب السريع الغاضب يناسبان صلاح، لا ريال مدريد أو برشلونة، لا أعني إطلاقا أن صلاح ليس جيدا بما يكفي، ولكن هناك أمورا أخرى”.

واختتم كاراغر حديثه الموجه إلى صلاح: “ليفربول سيمنح صلاح أموالا تليق به من أجل توقيع عقد جديد لأربع سنوات، ولكن قراره يجب ألا يتعلق بالمال ولكن بالمكان الأفضل له”.

وأشاعت الصحافة الإنجليزية أن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، مقابل تجديد عقده، ما قوبل بالرفض من إدارة ليفربول.

المصدر: وكالات