ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة برئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار والمنسق العام للاتحاد المبروك المغربي بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء عدد من اتحادات عمال الشركات النفطية.

واثنى الحاضرون على مجهودات رئيس مجلس النواب وقيادته لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2022 .م بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب.

كما تم مناقشة تفعيل قرار رقم 642 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة، والتأكيد على حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ صدور القرار في سنة 2014.

وتم مناقشة الأموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بمدينة طرابلس وإحالة القضية للنائب العام، بالإضافة إلى مناقشة الإغلاقات الأخيرة للنفط والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، وكذلك إيصال صوت عمال النفط بالاستياء من قرارات الحكومة منتهية الولاية التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات وعدم تفعيل أي قرار في صالح العمال و أصبحت في موقف العدو لعمال النفط.

وأيضًا تم مناقشة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي على القطاع.

كما تم مطالبة رئاسة مجلس النواب بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل أسوة بباقي موظفي الدولة الليبية المعفَين من ضريبة الدخل وفقًا للقانون رقم (7) لسنة 2010.