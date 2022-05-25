الأسد: أهم ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد

الأسد: أهم ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد

سوريا – أكد الرئيس السوري بشار الأسد إن أهم ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد رغم اختلاف الأعراق والأديان.

وخلال استقبال الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير والوفد المرافق له، أشار الأسد إلى أن ذلك التجانس “لا يعني الذوبان، وإنما الحفاظ على جميع عناصر الهوية لكل مكون من مكونات السوريين بما يقوي انتماءهم وارتباطهم بهذه الأرض التي يوجدون عليها من آلاف السنين”.

ونقلت الرئاسة السورية عن أعضاء الوفد أن “الحرب التي تتعرض لها سوريا سواء عبر الإرهاب أو الحصار الاقتصادي تهدف إلى كسر النموذج الفريد الذي تشكله بجميع مكوّناتها وأطيافها، ودفع هذه المكونات إلى الهجرة وترك موطنها الأصلي”.

وأضاف الوفد أن “السوريين الأرمن سيبقون متمسكين ببلدهم ويعملون بكل طاقتهم مع بقية السوريين من أجل تجاوز آثار هذه الحرب”.

المصدر: RT