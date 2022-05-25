ليبيا – استبعد المحلل السياسي ومدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية في ليبيا محمد الأسمر إجراء الانتخابات العام الحالي.

الأسمر وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي قال: “إن استحقاق الانتخابات الذي كان قائمًا وأجهض كانت ترتيبات الإعداد له منذ اعتماد خريطة الطريق (في ديسمبر 2020)، وكان هناك آجال بعام كامل لإنهاء الجدل فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أو اعتماد قاعدة دستورية أو غيرها، وهو ما لم يحصل”.

وأضاف: “نحن الآن في منتصف العام الجاري وما زالت المداولات متواصلة بين مجلس الدولة والنواب فيما يتعلق بالتعديلات على الدستور أو اعتماد قاعدة دستورية”.

وحذّر الأسمر من أنه حتى في حال التوصل إلى توافق في بقية جولات محادثات القاهرة، فإنّ التنفيذ يبقى مبهمًا ومجهولًا؛ لأن بين مجلس النواب والدولة سوابق، فقد تم الاتفاق في أكثر من مرة وآخرها حول المسار الدستوري في اجتماعات الغردقة، وتم التوافق على التفاصيل ولم يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه.

وأضاف الأسمر: “نحن أمام وعود واهية بإجراء انتخابات في يونيو، هذا لا تصاحبه الدقة بأي شكل من الأشكال”.