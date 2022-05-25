ليبيا – قال سامي الأطرش أستاذ القانون الدستوري والعضو المستقيل من لجنة عودة الأمانة للشعب، إنهم تواصلوا مع حكومة الوحدة الوطنية (حكومة تصريف الأعمال) مرات عديدة قبل إعلان الاستقالة، ولكن دون جدوى.

الأطرش اتهم في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر حكومة الدبيبة بعدم الجدية تجاه ملف إجراء الانتخابات، قائلًا: إن اللجنة منذ تكليفها أواخر مارس الماضي لم تجتمع سوى 4 مرات فقط.

وأشار إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تدعم الحكومة عمل اللجنة، مضيفًا أنهم فوجئوا بتقدم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بمقترح حول الانتخابات للرئيس الجزائري فيما لم تقبل التعديلات التي تقدمت بها اللجنة على قانون الانتخابات.

يشار إلى أن عددًا من أعضاء لجنة عودة الأمانة للشعب، قد أعلنوا استقالتهم من عضوية اللجنة في إطار ما اعتبروه تصحيحًا للمسارات وعودة للقواعد الشعبيَّة للعمل معها.