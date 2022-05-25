ليبيا – أعلنت وزارة المواصلات بحكومة تصريف الأعمال، الإثنين، عن الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية إلى تونس من 3 مطارات ليبية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المواصلات محمدالشهوبي، والسفير التونسي المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بمقر ديوان الوزارة بحضور وكيل النقل الجوي خالد سويسي، وعميد بلدية غريان ومدير مكتب التعاون الفني ومستسار الوزير.

وأفادت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أنه تم الاتفاق على زيادة عدد الرحلات بين مطار مصراتة – تونس، ومطار سبها – تونس، ومطار الأبرق – تونس.

كما جرى مناقشة سبل تكثيف لجان التنسيق الأمني للمطارات من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية بين البلدين، لتقييم المطارات وتسريع عودة الرحلات بين الدولتين.

وناقش اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتنظيم حركة المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين والمنفذ البري رأس جدير تحديدًا، حيث جرى اقتراح منفذ آخر بديل لحركة الشاحنات لتخفيف المختنقات المرورية للمسافرين، وتدشين خط بحري وعودة حركة الطيران للخطوط التونسية.

كما جرى التطرق أيضًا إلى قرر منع الاتحاد الأوروبي دخول شركات الطيران الليبية أجوائه، أو استخدام المطارات الأوروبية، والاستعانة بالاستشارات الفنية لعودة الطائرات الأوروبية للأجواء الليبية.