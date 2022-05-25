ليبيا – علق المحامي عصام التاجوري على ملابسات قرار المجلس الأعلى للقضاء بانتخاب مجلس إدارته الجديد، قائلًا: “المسألة اذا أسقطناها على القانون رقم 11 وآثاره وتبعياته على المؤسسة القانونية إذًا نحن نختزل المسألة، وإذا أردنا فتح مسألة المؤسسة القضائية لنفتح تاريخيًا، فمتى تم محاولة السيطره عليها والتمكين منها وصولًا للحالة الأخيرة التي تؤول إلى أنها محاولة اعتداء على السلطة القضائية ونجتاز المحاولات التي لم تكن اعتداء بل تم الاعتداء بالفعل”.

التاجوري تساءل خلال مداخلة عبر برنامج “خوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “من أسس فكرة الاختيار؟ ولماذا لم نسمع الأصوات التي تتكلم الآن عن السلطة القضائية وتمكينها وحياديتها؟”.

ورأى أن احالة القانون رقم 11 لمجلس النواب وإصدار هذا القانون عن طريق مجلس النواب هو تصويب للمرحلة وإعادة تشكيل المحكمة العليا والسلطة التشريعية مارست دورها، بحسب قوله.

كما أضاف: “المهام الموكلة للأعلى للقضاء كإدارة المؤسسة القضائية بما فيها إدارة ورعاية مصلحة المحكمة العليا يستقيم معها أن يكون رئيس المحكمة العليا بإزدواجيتهم هو الذي يقضي في مسائل الدستورية، كرئيس الجمعية الدستورية التي أوقفها محمد الحافي بقرار في 2017، أو أن يكون هناك فصل في الصلاحيات، المجلس الأعلى للقضاء كان مختطفًا بقرار 50 لسنة 2015 لذلك أقدم مجلس النواب على ذلك”.

وأردف قائلًا: “الأمور الفنية التي طالما تؤرقنا كرجال قانون ومحايدين، ستؤثر على أعمالنا، والمؤسسة القضائية أعرف أنها محصنة وفيها رجال ولها تاريخ لا يستطيع أحد المساس بها. مسألة أن يكون هناك أعضاء لديهم تداخل في صلاحياتهم مما يؤثر على عمل عملية إدارة المؤسسة القضائية”.

وتابع: “المحكمة العليا الآن رئيس التفتيش هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالتالي حسب قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 82 والذي حدد آليات معينة لتنظيم عمل المؤسسة القضائية، هناك لجان عندما يكون عند القاضي ترقية وطعن في قرارات التفتيش ودرجاته وغيرها أمام المجلسين كي يقول شخص يخاصم في خصم، والحكم سيحسب، ولو كان صوتًا واحدًا في ميزان العدالة يحسب نفس الطرف، وهذه إشكالية قانونية كان على من أخرج وأنتج القانون أن يعي جيدًا هذه النقطة”.

ولفت إلى أنه من حقهم التعليق على الأحكام بعد أن تنتهي بشكل قانوني، مضيفًا: “هناك حكم في المحكمة العليا بمنتجات الحافي والوضع السياسي المربك الذي تعيش فيه البلاد، أنه إذا تأخر مرتبك من أي قناة عامة واتجهت للقضاء تطلب تعويضًا عن التأخير. إدارة القضايا تقول لك لا يحق لك التعويض وفق حكم المحكمة العليا، أحكام كثيرة وفتاوى واجتهادات كمحامٍ أرى فيها حقوقًا تهدر، وعندما أرى تعديلًا وضخ دماء جديدة في المحكمة العليا أراه شيئًا مبشرًا لتصحيح الأوضاع، لا ألوم أعضاء المؤسسة القضائية والجمعية العمومية، لأن البيئة لم تكن ملائمة للعمل آنذاك واعتبروا التعويض ربا”.

وأعرب عن تمنياته أن يكون التعديل من السلطة المختصة ويكون ضخًا جديدًا وإعادة النظر في الأحكام وإبعاد المؤسسة القضائية عن التجاذبات السياسية، بحسب قوله.

أما فيما يتعلق بمقولة تعطيل الدائرة الدستورية عن العمل يعد إنكار للعدالة ويغلق الباب أمام المتقاضين وليس دور القضاة البحث عن المصلحة العليا للوطن بل واجبهم في تطبيق القانون وإحداث العدالة، رأى أن ذلك حقيقة وصواب ومن باب العدالة يجب ألا يقضي القاضي وهو جائع أو خائف، والكل يعلم أن القضاء تعرض للتهديد والمضايقات.