ليبيا – أعرب رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان عن قلقه من أن تقترن كتابة التاريخ “بذات الرؤية البراغماتية الانتهازية للمجتمع الدولي مع الوضع الليبي”، أي التعامل مع من يسيطر على العاصمة بكونه الحاكم الفعلي للبلاد، مع التركيز على المؤسسات الوطنية للنفط، والمصرف المركزي والليبية للاستثمارات الخارجية.

الترجمان أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الجميع يركز على النفط والأموال المجمدة بالخارج، دون الالتفات للوضع العام، ومدى رضا الليبيين عن الحاكم الموجود بالعاصمة ومن يدعمه، وتعداد من سقط من الليبيين ضحايا لصراعات تلك الفترة، أو حتى التساؤل عن المسؤول عن ذلك وكشف الحقائق للجميع.

وأشار في إطار الجهود المركزة لتوثيق أحداث الفترة بعد سقوط نظام القذافي أن الجيل الجديد مطالب بالبحث ليعرف الحقيقة، رغم اختلاف الرؤى وتعدد الروايات من قبل الأطراف الفاعلة والمتصارعة، مما يجعل المهمه ليست بالأمر الهين.

وأضاف: “نحن سنحاول مد يد المساعدة عبر جمع وفحص عدد هائل من الوثائق التي وصلتنا، وربما نجمع شهادات المعاصرين لبعض الأحداث، وشهادات أهالي الضحايا وشخصيات استفادت من الصراع الراهن”.