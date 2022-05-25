ليبيا – تدارس رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع سفير واشنطن مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أخر المستجدات في العملية السياسية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مناقشة الجانبين خلال لقاء جمعهما عبر تقنية الدائرة الفيديوية المغلقة الجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط.

وأعرب الدبيبة عن رغبة حكومته في تنفيذ هذه الانتخابات “تباعًا” وتقديم كافة الدعم اللازم لها، وعدم السماح لإي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة؛ لأن أي تغيير لا بد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية وليس من خلال استخدام قوة السلاح وفرض أمر واقع في اشارة منه للبرلمان ورئيس الحكومة المكلف باشاآغا.

بدوره جدد نورلاند بحسب المصدر دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى قاعدة دستورية وإجراء انتخابات وطنية، مشيدًا بأهمية الضغط نحو إجراء الانتخابات وبرامج حكومة تصريف الأعمال والمصرف المركزي المتعلقة بالإفصاح عن المصروفات الحكومية، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية.