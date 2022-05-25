ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالديوان.

اللقاء خصص بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لمتابعة الإجراءات المتعلقة بعدد من المشروعات التابعة للشركة العامة للكهرباء، والعمل على معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة لإتمام الإجراءات التعاقدية، وكذلك معالجة الملاحظات الواردة من الديوان، بشأن تفعيل العمل بمشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية طرابلس، إلى جانب متابعة الإنفاق الحكومي، وتفعيل الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية المختلفة.

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