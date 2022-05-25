الصين – خلال مكالمة هاتفية مصورة مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ الدول التي تلقي محاضرات وعظات حول حقوق الإنسان وتقوم بتسييس القضايا.

ودعا الرئيس شي خلال هذه المحادثة إلى السماح لكل دولة بأن تنتهج مسارها وفق ظروفها الخاصة.

وتابع في معرض حديثه عن أوضاع حقوق الإنسان في بلاده قائلا: “من خلال العمل الشاق طويل الأمد والمستمر شرعت الصين بنجاح في طريق تحسين سجل حقوق الإنسان بما يتوافق مع العصر ويتناسب مع ظروفها الوطنية”.

يشار إلى أن باشيليت تقوم بزيارة للصين تستغرق ستة أيام، تتوقف خلالها في اقليم شينجيانغ النائي في الشمال الغربي للبلاد، حيث توجه اتهامات للحكومة الصينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وبممارسة إبادة جماعية ضد الأويغور وجماعات عرقية أخرى.

المصدر: ا ب