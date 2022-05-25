ليبيا – التقى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني الإثنين مندوبة الولايات المتحدة السفيرة ليندا غرينفيلد التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر.

اللقاء استعرض تطورات الوضع الراهن والتحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا، وتم التأكيد على أهمية دور أمريكا لدعم الحلول السلمية للأزمة لتفادي أي تصعيد عسكري أو مواجهات مسلحة.

وتم مناقشة الجهود الأممية والحوارات المختلفة الجارية، وأهمية أن تُفضي إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات العامة في أقرب الآجال.

وتناول الجانبين تأثير الأزمة الدولية الراهنة على ليبيا والمنطقة، وكيفية دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم نقل الصراع إلى ليبيا وانهاء كافة أنواع التدخلات الأجنبية.