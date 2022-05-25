ليبيا – قال المسؤول الإعلامي بالجيش عقيلة الصابر إن الجيش دفع باللواء “106 مجحفل” إلى مدينة مرزق أقصى الجنوب، القريبة من الحدود التشادية.

الصابر وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عرببة”، أوضح أن وحدات اللواء انتشرت في شوارع ومفترقات المدينة لضبط الحالة الأمنية بها، تزامنًا أيضًا مع عودة عدد من العائلات التي نزحت من مرزق قبل أعوام.

وأشار إلى أن المهمة تأتي في إطار تأمين الحدود الليبية والمدن النائية، ومواجهة أنشطة الجريمة العابرة للحدود، موضحًا أن الجيش دفع بتعزيزات في جميع الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، مع رصد تحركات لعناصر إرهابية في الجنوب والغرب الليبي.