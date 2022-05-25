ليبيا – علق عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني على فكرة توثيق تاريخ ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وعن ورثته بالسلطة، معتبرًا أن مهمة كتابة التاريخ عن العقد الأول بعد “ثورة فبراير” شائكة في ظل الخلافات.

الفرجاني قال وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن هذا الأمر شائك في ظل تباين آراء القوى التي وجدت بالساحة من أنصاري النظام السابق والثورة، ولاحقًا بين أنصار “تياري الكرامة” و”فجر ليبيا” عام 2014، فضلًا عن قوى وعناصر كان لها دور واضح بالمشهد السياسي، كجماعة الإخوان والتشكيلات المسلحة، والقوى السياسية بالشرق الليبي، وغيرهم.

وأشار إلى أن بعض السياسيين أو قادة التشكيلات المسلحة قد ينزعجون من فكرة توثيق أحداث تلك الفترة، نظرًا لمشاركتهم بشكل أو بآخر فيما شهدته من انتهاكات وجرائم، في ظل حرص الجميع على تبرئة ساحته، والتنصل من أي مسؤولية.

ورأى أن هناك ظواهر ينبغي دراستها بعمق خلال هذا العقد من تاريخ ليبيا، مثل أعمال الانتقام الشديدة بين أبناء الوطن، بناء على التصنيف السياسي في بداية “ثورة 17 فبراير”.