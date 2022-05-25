روسيا – أكدت وزارة المالية الروسية اليوم عزمها مواصلة الوفاء بالالتزامات المالية الدولية، بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية عدم تجديد رخصة خدمة الدين السيادي لموسكو.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان اليوم الأربعاء: “سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأمريكي بعدم تجديد رخصة خدمة الدين”.

وجاء قرار وزارة المالية الروسية متوافقا مع توقعات الخبراء، الذي أشاروا إلى أن وزارة المالية الروسية ستواصل خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية بالروبل الروسي بعد القرار الأمريكي.

وتوقع خبراء شركة الاستثمار “لوكو إنفيست” أن تواصل روسيا سداد مدفوعات السندات بالعملة الروسية.

في حين أفاد نيكولاي رياسكوف، رئيس قسم السندات في شركة “إنغوستراخ للاستثمار” بأن “هذا التخلف عن السداد مصطنع ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال (على روسيا) ربما ستكون تقلبات قصيرة الأجل، إذ أن أسواق رأس المال للبلدان غير الصديقة مغلقة بالفعل أمامنا”.

وأشار إلى أن السداد بالعملة الروسية هو الطريقة الوحيدة لتجاوز قرار وزارة الخزانة الأمريكية، وقال إن “الروبل هو الطريقة الوحيدة لتجاوز القرار الأمريكي، باستثناء الدفع بالروبل لا نرى في الوقت الحالي أي خيارات أخرى. إما الدفع بالروبل أو رفض الدفع على الإطلاق. واستنادا الى منشور لفياتشيسلاف فولودين (رئيس مجلس الدوما) فقد تم اختيار الاحتمال الأول”.

وقبل ذلك نشر فولودين في قناته في تطبيق “تلغرام”، إن روسيا ستسدد ديونها الأجنبية بالروبل، مشددا على روسيا لديها الأموال اللازمة للمدفوعات.

المصدر : RT