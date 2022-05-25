ليبيا – قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن عقيلة صالح أصدر بيانًا، الأسبوع قبل الماضي، طالب فيه بفتح النفط واستئناف تصديره شرط تحويل عوائده للمصرف الليبي الخارجي وليس للمصرف المركزي.

المريمي أوضح في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الثلاثاء أن مطالبة صالح يجب أن تستمر إلى حين الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء والماليين لتوزيع الإيرادات توزيعًا عادلًا على الأقاليم الثلاثة.

ونوه إلى أن اللجنة المالية بمجلس النواب عاكفة على دراسة مشروع الميزانية المقدم من حكومة فتحي باشاآغا للمجلس.

وطالب لجنة التعديل الدستوري برفع نتائج مشاورات القاهرة مع لجنة مجلس الدولة للبرلمان لإبداء الرأي فيها.

ورجح أن يكون على رأس جدول أعمال الجلسة القادمة، تقديم لجنة التعديل الدستوري إحاطة للمجلس، وسماع اللجنة المالية بشأن مقترحاتها حول الميزانية إذا انتهت من دراستها.

المريمي توقع أن يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل، والإعلان عنها سيكون الأربعاء أو الخميس القادمين.