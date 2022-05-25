ليبيا – رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة، ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت، وبلدة واحة الفقهاء إلى القضاء.

وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام تمم إجراءات التحقيق الابتدائي في واقعة انضمام سبعة متهمين إلى جماعة تنظيم الدولة؛ وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ ووحدة التراب الوطني، والسلم الاجتماعي، باعتماد المتهمين للعنف والعمل المسلح، طريقًا يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد، ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرًا.

وذكر مكتب النائب العام أن التحقيقات أسفرت عن نتائج أخرى كان أظهرها: قيام الدليل الكافي على صحة ارتكاب المتهمين لأفعال كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب؛ وقتل الناس جُزافًا، قاصدين بذلك الاعتداء على سلامة الدولة، وإثبات ارتكابهم لواقعة قتل أربعة أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة، والشروع في قتل ثـمانية وثلاثين مجنيًا عليه.

كما أسفرت التحقيقات عن صحة ارتكاب أحد المتهمين لواقعة قتل ثلاثة عشر مجنيًا عليه؛ والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت؛ وواحة الفقهاء.

وقررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام، تضمنت الكيوف والأوصاف الواردة فيه بيانًا لكل عناصر الجرائم المبينة سلفًا.