مصر – أعلن الاتحاد المصري للتنس، اليوم الأربعاء، انسحاب ميار شريف من بطولة فرنسا المفتوحة، بعد إصابتها بشرخ في القدم خلال فوزها التاريخي يوم أمس الثلاثاء، على الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وقال الاتحاد المصري في بيان له عبر “فيسبوك”، إن ميار شريف انسحبت من بطولة “رولان غاروس” بعد إصابتها يوم أمس أثناء المباراة بشرخ في القدم وتحتاج من 6 الى 8 أسابيع للعلاج، وتمنى الاتحاد عودة سريعة للاعبة للمنافسات.

وأصبحت ميار أول مصرية تفوز بمباراة في الدور الرئيسي ضمن منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للسيدات، التي تقام على ملاعب “رولان غاروس” بعد تغلبها على كوستيوك بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-3) و(7-5) يوم أمس الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تلتقي النجمة المصرية في الدور الثاني مع السلوفينية تامارا تامارا زيدانشيك، المصنفة 24 عالميا، والفائزة على الأمريكية كلير ليو، بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2).

وأحرزت ميار شريف (26 عاما) لقب بطولة كارلسروهه للتنس للعام الثاني على التوالي بعد انتصارها على الأمريكية برناردا بيرا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-4) الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات