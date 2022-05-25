ليبيا – شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس عبر التقنية الافتراضية في حوار البرلمانات العربية حول “المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة” الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية.

ويهدف الحوار إلى زيادة الوعي حول عملية المراجعة وخطة عمل مدريد، بالإضافة إلى تبادل المعرفة و الخبرات حول دور البرلمانيين في النهوض بقضايا كبار السن والتحديات التي تواجههم في هذا الإطار.

كما يسعى الحوار للبحث عن سبل تعزيز مساهماتهم تنفيذًا لأهداف الخطة بما يضمن الاستجابة لاحتياجات كبار السن وصون حقوقهم وكرامتهم وحمايتهم من التهميش والإقصاء.

ويعد تنظيم هذا الحوار استكمالًا للأنشطة المنفذة في سياق عملية المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد للشيخوخة التي انطلقت في بداية العام 2021.