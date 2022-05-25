 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 25.05.2022 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – واصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

  • 5 مهام تنفذها مقاتلة “سو-57” الروسية للجيل الخامس في العملية العسكرية الخاصة
  • الجيش الروسي يقصف أهدافا عسكرية أوكرانية براجمات الصواريخ
  • إطلاق صواريخ “كاليبر” من البحر الأسود تستهدف منشأت عسكرية أوكرانية
  • زوجة مقاتل من كتيبة “آزوف”: محتجزون بظروف مقبولة
  • شركة روسية: “دوار الشمس” قادر على حماية منطقة البحر الأسود
  • زوجة مقاتل من كتيبة “آزوف”: محتجزون بظروف مقبولة
  • أعمال قتالية لكتيبة روسية في جمهورية دونيتسك الشعبية
  • الدفاع الروسية: تدمير ورشات مصنع ينتج محركات لسلاح الجو الأوكراني
  • الخارجية الروسية: لا حديث عن تبادل الأسرى قبل محاكمة المسلحين الأوكرانيين
  • موسكو تعلق على مقترح إنشاء قاعدة عسكرية روسية في خيرسون
  • الخارجية الروسية: مستعدون لفك حصار الموانئ الأوكرانية لكن على كييف نزع الألغام
  • قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير قرية توشكوفكا
  • مصدر يكشف عدد مسيرات “بيرقدار” المدمرة في أوكرانيا
  • وزير الدفاع اليوناني يقر بأن بلاده أرسلت أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
  • الدفاع الروسية: خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول
  • الدفاع الروسية: الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها كييف يقترب من الخطورة

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها

  • مباحثات سعودية أوكرانية حول مستجدات الأزمة في كييف
  • وزير الخارجية النمساوي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “بعيد جدا”
  • زاخاروفا: الولايات المتحدة تحاول جعل النزاع في أوكرانيا أكثر دموية
  • المالية الروسية: سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأمريكي
  • بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون
  • طهران تكشف عن حجم التجارة مع روسيا وتدعو التجار الروس للاستثمار في إيران
  • بيسكوف: الروبل القوي على طاولة اجتماعات بوتين مع الحكومة
  • الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات ليست بناءة
  • رئيس وزراء بولندا يدعو لدعم مصادرة الممتلكات الروسية
  • الولايات المتحدة تحاول دفع روسيا نحو “إفلاس مصطنع”
  • برلماني روسي: على الولايات المتحدة وحلفائها أن تعتاد على الدفع بالروبل
  • وكالة: الاتحاد الأوروبي جمد 10 مليارات يورو من أصول رجال الأعمال الروس
  • انتهاء سريان ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية الذي يسمح لروسيا بتسديد ديونها الخارجية
  • صحيفة: السلطات الأمريكية تجمع معلومات عن اليمين المتطرف بين الأمريكيين المسافرين إلى أوكرانيا
  • رئيس وزراء بافاريا: الشيء الوحيد الذي يميز ممثل “الخضر” عن العسكري الحقيقي هو تسريحة شعره
  • سلطات منطقة زابوروجيه: ننوي الانضمام إلى روسيا
  • الخارجية الصينية تدعو لإنشاء “ممر أخضر” لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا
  • “واشنطن بوست”: الاتحاد الأوروبي استسلم لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل
  • نائب أمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين الغرب وروسيا
  • خبير بولندي: التدخل في الأزمة الأوكرانية سيعود على بايدن بنتائج عكسية
  • سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يتهم برلين بإبطاء عملية إمداد كييف بالأسلحة
  • فوتشيتش: صربيا تخطط لمقايضة الأسمدة من إيران مقابل القمح والذرة
  • شركة Nike تغادر روسيا
  • البعثة الروسية لدى مجلس الأمن الدولي تذكَر بوفاة الصحفيين الروس في أوكرانيا
  • بريطانيا تنفي نيتها إرسال سفن عسكرية إلى البحر الأسود
  • رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع زيلينسكي وضع الموانئ الأوكرانية
  • مسؤول روسي: “إف بي آي” سحق منظمة الجالية الروسية في الولايات المتحدة
  • الخارجية الأمريكية: دوريات القوات الجوية الروسية الصينية تشير إلى صداقة لا حدود لها
  • برلماني عن منطقة القرم: الخطة الإيطالية الخاصة بأوكرانيا غير قابلة للحياة
  • رئيس النمسا: كان علينا الاستماع بانتباه أكبر لتصريحات بوتين
  • دي مايو يتوقع إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ويحذر من أزمة غذاء عالمية
  • الخارجية الأمريكية ردا على كيسنجر: كييف من يقرر كيف ومتى يجب أن تنتهي هذه الحرب
  • زعيم حزب إيطالي يعلن استعداده للذهاب إلى موسكو للحديث عن السلام
  • الدفاع الروسية: الغرب يتسابق لإخراج الحبوب من أوكرانيا في أسرع وقت ممكن
  • الخارجية الأمريكية: ما زلنا نبحث في إرسال جنود لحراسة سفارتنا لدى كييف

المصدر : RT