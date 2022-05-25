أوكرانيا – واصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

5 مهام تنفذها مقاتلة “سو-57” الروسية للجيل الخامس في العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يقصف أهدافا عسكرية أوكرانية براجمات الصواريخ

إطلاق صواريخ “كاليبر” من البحر الأسود تستهدف منشأت عسكرية أوكرانية

زوجة مقاتل من كتيبة “آزوف”: محتجزون بظروف مقبولة

شركة روسية: “دوار الشمس” قادر على حماية منطقة البحر الأسود

زوجة مقاتل من كتيبة “آزوف”: محتجزون بظروف مقبولة

أعمال قتالية لكتيبة روسية في جمهورية دونيتسك الشعبية

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الخارجية الروسية: لا حديث عن تبادل الأسرى قبل محاكمة المسلحين الأوكرانيين

موسكو تعلق على مقترح إنشاء قاعدة عسكرية روسية في خيرسون

الخارجية الروسية: مستعدون لفك حصار الموانئ الأوكرانية لكن على كييف نزع الألغام

قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير قرية توشكوفكا

مصدر يكشف عدد مسيرات “بيرقدار” المدمرة في أوكرانيا

وزير الدفاع اليوناني يقر بأن بلاده أرسلت أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

الدفاع الروسية: خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول

الدفاع الروسية: الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها كييف يقترب من الخطورة

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها

مباحثات سعودية أوكرانية حول مستجدات الأزمة في كييف

وزير الخارجية النمساوي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “بعيد جدا”

زاخاروفا: الولايات المتحدة تحاول جعل النزاع في أوكرانيا أكثر دموية

المالية الروسية: سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأمريكي

بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون

طهران تكشف عن حجم التجارة مع روسيا وتدعو التجار الروس للاستثمار في إيران

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الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات ليست بناءة

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وكالة: الاتحاد الأوروبي جمد 10 مليارات يورو من أصول رجال الأعمال الروس

انتهاء سريان ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية الذي يسمح لروسيا بتسديد ديونها الخارجية

صحيفة: السلطات الأمريكية تجمع معلومات عن اليمين المتطرف بين الأمريكيين المسافرين إلى أوكرانيا

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“واشنطن بوست”: الاتحاد الأوروبي استسلم لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل

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خبير بولندي: التدخل في الأزمة الأوكرانية سيعود على بايدن بنتائج عكسية

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فوتشيتش: صربيا تخطط لمقايضة الأسمدة من إيران مقابل القمح والذرة

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البعثة الروسية لدى مجلس الأمن الدولي تذكَر بوفاة الصحفيين الروس في أوكرانيا

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المصدر : RT