أوكرانيا – واصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
- 5 مهام تنفذها مقاتلة “سو-57” الروسية للجيل الخامس في العملية العسكرية الخاصة
- الجيش الروسي يقصف أهدافا عسكرية أوكرانية براجمات الصواريخ
- إطلاق صواريخ “كاليبر” من البحر الأسود تستهدف منشأت عسكرية أوكرانية
- زوجة مقاتل من كتيبة “آزوف”: محتجزون بظروف مقبولة
- شركة روسية: “دوار الشمس” قادر على حماية منطقة البحر الأسود
- زوجة مقاتل من كتيبة “آزوف”: محتجزون بظروف مقبولة
- أعمال قتالية لكتيبة روسية في جمهورية دونيتسك الشعبية
- الدفاع الروسية: تدمير ورشات مصنع ينتج محركات لسلاح الجو الأوكراني
- الخارجية الروسية: لا حديث عن تبادل الأسرى قبل محاكمة المسلحين الأوكرانيين
- موسكو تعلق على مقترح إنشاء قاعدة عسكرية روسية في خيرسون
- الخارجية الروسية: مستعدون لفك حصار الموانئ الأوكرانية لكن على كييف نزع الألغام
- قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير قرية توشكوفكا
- مصدر يكشف عدد مسيرات “بيرقدار” المدمرة في أوكرانيا
- وزير الدفاع اليوناني يقر بأن بلاده أرسلت أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
- الدفاع الروسية: خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول
- الدفاع الروسية: الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها كييف يقترب من الخطورة
………………………………………………….
تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها
- مباحثات سعودية أوكرانية حول مستجدات الأزمة في كييف
- وزير الخارجية النمساوي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “بعيد جدا”
- زاخاروفا: الولايات المتحدة تحاول جعل النزاع في أوكرانيا أكثر دموية
- المالية الروسية: سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأمريكي
- بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون
- طهران تكشف عن حجم التجارة مع روسيا وتدعو التجار الروس للاستثمار في إيران
- بيسكوف: الروبل القوي على طاولة اجتماعات بوتين مع الحكومة
- الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات ليست بناءة
- رئيس وزراء بولندا يدعو لدعم مصادرة الممتلكات الروسية
- الولايات المتحدة تحاول دفع روسيا نحو “إفلاس مصطنع”
- برلماني روسي: على الولايات المتحدة وحلفائها أن تعتاد على الدفع بالروبل
- وكالة: الاتحاد الأوروبي جمد 10 مليارات يورو من أصول رجال الأعمال الروس
- انتهاء سريان ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية الذي يسمح لروسيا بتسديد ديونها الخارجية
- صحيفة: السلطات الأمريكية تجمع معلومات عن اليمين المتطرف بين الأمريكيين المسافرين إلى أوكرانيا
- رئيس وزراء بافاريا: الشيء الوحيد الذي يميز ممثل “الخضر” عن العسكري الحقيقي هو تسريحة شعره
- سلطات منطقة زابوروجيه: ننوي الانضمام إلى روسيا
- الخارجية الصينية تدعو لإنشاء “ممر أخضر” لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا
- “واشنطن بوست”: الاتحاد الأوروبي استسلم لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل
- نائب أمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين الغرب وروسيا
- خبير بولندي: التدخل في الأزمة الأوكرانية سيعود على بايدن بنتائج عكسية
- سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يتهم برلين بإبطاء عملية إمداد كييف بالأسلحة
- فوتشيتش: صربيا تخطط لمقايضة الأسمدة من إيران مقابل القمح والذرة
- شركة Nike تغادر روسيا
- البعثة الروسية لدى مجلس الأمن الدولي تذكَر بوفاة الصحفيين الروس في أوكرانيا
- بريطانيا تنفي نيتها إرسال سفن عسكرية إلى البحر الأسود
- رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع زيلينسكي وضع الموانئ الأوكرانية
- مسؤول روسي: “إف بي آي” سحق منظمة الجالية الروسية في الولايات المتحدة
- الخارجية الأمريكية: دوريات القوات الجوية الروسية الصينية تشير إلى صداقة لا حدود لها
- برلماني عن منطقة القرم: الخطة الإيطالية الخاصة بأوكرانيا غير قابلة للحياة
- رئيس النمسا: كان علينا الاستماع بانتباه أكبر لتصريحات بوتين
- دي مايو يتوقع إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ويحذر من أزمة غذاء عالمية
- الخارجية الأمريكية ردا على كيسنجر: كييف من يقرر كيف ومتى يجب أن تنتهي هذه الحرب
- زعيم حزب إيطالي يعلن استعداده للذهاب إلى موسكو للحديث عن السلام
- الدفاع الروسية: الغرب يتسابق لإخراج الحبوب من أوكرانيا في أسرع وقت ممكن
- الخارجية الأمريكية: ما زلنا نبحث في إرسال جنود لحراسة سفارتنا لدى كييف
المصدر : RT