إنجلترا – يوصف الخرف بأنه مجموعة من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ، وهو أحد أكثر مشكلات الشيخوخة شيوعا حول العالم.

ويعد ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعا للخرف، ومع ذلك، يوجد أنواع أخرى من الخرف، بينها الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وهو أحد أكثر أشكال الخرف ندرة، والذي يسبب مشاكل السلوك واللغة.

ويشار إلى أن الخرف الجبهي الصدغي يشترك في مجمل أعراضه مع جميع أشكال الحالة الأخرى، ويمكن رصد هذه المؤشرات في مجالات مختلفة من حياة الفرد، وقد يشير اشتهاء ثلاثة أنواع من الطعام إلى هذا النوع من تدهور الدماغ.

ووفقا لجمعية Alzheimer’s UK الخيرية، قد “يشتهي المرضى الأطعمة الحلوة أو الدهنية أو الكربوهيدرات وينسون آداب المائدة الخاصة بهم”.

وتضيف المؤسسة الخيرية: “قد لا يعرفون أيضا متى يتوقفون عن الأكل أو شرب الكحول أو التدخين”.

وبحسب مؤسسة “مايو كلينك”، فإن الخرف الجبهي الصدغي هو مصطلح شامل لمجموعة من الاضطرابات الدماغية التي تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ بشكل أساسي، وهي المناطق من الدماغ المرتبطة بالشخصية والسلوك واللغة.

وتضمر أجزاء من هذه الفصوص في اضطرابات الخرف الجبهي الصدغي. وتتنوع المؤشرات والأعراض حسب الموضع المصاب في الدماغ.

وبالإضافة إلى التغيير في عادات الأكل، فإن الأعراض الأخرى للخرف الجبهي الصدغي هي:

– تزايد السلوك الاجتماعي غير المناسب (أن تكون غير حساس أو وقح)

– التصرف باندفاع

– فقدان الموانع

– فقدان الاهتمام بالناس والأشياء (اللامبالاة)

– فقدان الدافع والتحفيز

– عدم القدرة على التركيز مع الآخرين

– السلوك القهري المتكرر

– الأكل القهري

– إهمال النظافة الشخصية

– استخدام الكلمات بشكل غير صحيح

– عدم معرفة معاني المفردات

– تكرار عدد محدود من العبارات

– زيادة صعوبة استخدام أو فَهم اللغة المكتوبة أو المنطوقة

– فقدان القدرة على ضبط النفس

المصدر: إكسبريس